تارا عماد بين الكبرياء والحب في مسلسل جودر.. هل تساعد ياسر جلال؟

في دور الأميرة جوهرة، أظهرت تارا عماد تحولاً في مشاعرها نحو جودر (ياسر جلال)، فبعد لقائهما الأول، أصاب كبريائها، وبدأت في وصفه بالمتعجرف والمغرور، كونه يعاملها بطريقة لم تعتد عليها من قبل، لكنها مع ذلك لم تستطع إخفاء مشاعر الإعجاب به، وذلك ضمن أحداث مسلسل جودر من حكايات ألف ليلة وليلة.

إعجاب تارا عماد بـ ياسر جلال في جودر

مع تقدم الأحداث، بدأت ملامح الإعجاب تظهر على وجه جوهرة والتي تجسدها تارا عماد تجاه جودر، وبدأت تتساءل عن حقيقة مشاعرها، عندما ترك جودر مائدة الطعام خوفًا من الجن والسحر، دافعت جوهرة عنه أمام والدها، محسنة الظن به وأظهرت تفهمها لظروفه، وهذا على عكس الانطباع الأولي الذي أخذته عنه، فهل ستتطور علاقة جوهرة مع جودر إلى حب؟ وهل ستكون قادرة على مساعدته في صراعه مع الجن والشياطين؟.

تدور أحداث مسلسل جودر في إطار من الخيال والفانتازيا، ومن خلال حكايات شهرزاد للملك شهريار، نتابع حكاية جودر ابن عمر المصري، الذي تتعقد حياته ويصبح في صراع مع العدو (شمعون) حيث يقع على عاتقه مهمة حل لغز كبير عن طريق الوصول إلى كنوز الحكيم (شمردل) الأربعة.

والمسلسل من بطولة، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.