آخر موعد للتقديم للحصول على تأشيرة عمل الكويت.. «جهّز ورقك»

أعادت السلطات الكويتية فتح الحصول على تأشيرة عمل الكويت للمصريين بالقطاع الأهلي الأسبوع الماضي، بعد توقف دام لأكثر من 16 شهرا، وذلك عبر تقديم الطلبات إلى السفارة في القاهرة، مما يجعل الكثيرين يتساءلون عن المدة المحددة لتلقي تلك الطلبات، وآخر موعد للتقديم.

آخر موعد للتقديم على تأشيرة عمل الكويت

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الكويتية، فأنه قد تم فتح باب التقديم للحصول على تأشيرة عمل للكويت سواء في القطاع الأهلي أو الحكومة، لكن بدون تحديد مدة محددة لنهاية التقديم، مما يعني أنها ستظل مفتوحة لحين استنفاد كمية التصريحات المتاحة.

كم مدة استخراج تصريح العمل في الكويت

وكشفت السفارة الكويتية في القاهرة عن أن مدة الحصول على تصريح العمل بالكويت بعد استيفاء الشروط وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة يختلف من شخص لآخر، ومهنة لأخرى، لكنها تستغرق مدة تتراوح ما بين 24 إلى 48 ساعة باستثناء العطلات الرسمية.

المستندات المطلوبة لاستخراج تصريح العمل.. جهز ورقك

ونشرت السفارة الكويتية في القاهرة الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح العمل بالكويت عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، والتي تتلخص في الآتي:

- ورقة «سمة الدخول» وهي خدمة متوفرة على موقع وزارة الداخلية الكويتية.

- أصل جوز السفر وصورة ضوئية مدون عليها رقم هاتف المتقدم.

- صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم «فيش وتشبيه» حديث موجه إلى السفارة، وبشرط أن يكون التاريخ بعد تاريخ استخراج سمة الدخول.

- تقديم أصل عقد العمل مصدق عليه من وزارة الخارجية الكويتية والسفارة المصرية في الكويت ووزارة القوى العاملة المصرية ووزارة الخارجية المصرية، مع مٌراعاة أن يكون عقد العمل مؤرخًا، وأن يكون تاريخ تصديق العقد من الخارجية الكويتية لاحقًا لتاريخ إصدار العقد.

- ألا يكون هناك كشطًا في أي بند من بنود العقد.

- تقديم أصل الكشف الطبي ساري.

- أصل الشهادة الطبية من المعامل المركزية ومطابقة لرقم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

- إيصال إيداع نقدي بقيمة 100 دولار أمريكي، صادر من بنك الكويت الوطني باسم صاحب المعاملة.