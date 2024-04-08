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دراما المتحدة

قرار عاجل من كاف بشأن ثنائي الزمالك بعد التأهل على حساب فيوتشر

كتب:

محمود شكر ومحمد سعيد عبدالعظيم
02:24 ص | الإثنين 08 أبريل 2024
الزمالك

الزمالك

خضع نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لكشف المنشطات عقب مباراة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يتأهل لنصف نهائي الكونفيدرالية

وتأهل فريق الزمالك للدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد التعادل مع مودرن فيوتشر بهدف لكل فريق في إياب الدور ربع النهائي للبطولة، بعدما فاز الأبيض في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف، ليضرب الزمالك موعداً مع دريمز الغاني في الدور التالي.

  

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