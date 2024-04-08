«هنا رمضان».. صوت الشيخ أبو العينين شعيشع علامة مميزة في شوارع بيلا بكفر الشيخ

صوت عذب يتردد صداه عبر مكبرات الصوت في شوارع وأحياء مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، خلال شهر رمضان المبارك، بات إحدى علامات دولة التلاوة، يحرص الأهالي في المدينة طوال الشهر على تشغيل القرآن الكريم بصوت القارئ الرائع الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قراء مصر الأسبق، ابن مدينة بيلا، والذي يحظى بمحبة كبيرة من جميع أهالي مدينته.

ينتظر أهالي مدينة بيلا شهر رمضان من كل عام للاستماع بالطقوس المختلفة التي يتميز بها أهالي المدينة وعلى رأسها تشغيل القرآن الكريم بصوت القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، الذي يعتبر علامة مميزة خلال شهر رمضان لدي أهالي المدينة.

«اليماني»: كأني أسمعه لأول مرة حينما يقرأ «آل عمران ومريم»

«صوت جدي الشيخ أبو العينين شعيشع من أهم مميزات شهر رمضان المبارك في مدينة بيلا، كل البيوت والشوارع بتكون مشغلة القرآن الكريم بصوته وهو من مميزات شهر رمضان المبارك، أنا شخصياً محمل صوته على فلاشة وموجود معايا باستمرار في سيارتي سواء في رمضان أو في غيره وصوته بيخليني في دنيا تانية حقيقي، وبيحسسني بشهر رمضان، وبحس بالفخر لما بكون في مكان أو راكب مواصلة وسامع جدي بيقرأ، بابقى عايز أقول للناس أنا حفيد الراجل العظيم ده»، قالها محمد عوض اليماني، حفيد الشيخ أبو العينين شعيشع، لـ«الوطن».

وأضاف «اليماني»، «رغم أني سمعت القرآن الكريم مباشر بصوت جدي الشيخ أبو العينين شعيشع إلا أني لما بسمعه بيقرأ سور آل عمران أو مريم أو القصص أو النجم كأني أسمعه لأول مرة، وبفرح أوي لما بكون ماشي في شوارع مدينة بيلا وأسمع صوته طالع من المحلات والبيوت في شهر رمضان، بحس بطعم رمضان فعلاً، وبشعر إنه موجود معانا».

تم تكريمه مؤخراً بإطلاق اسمه على معهد بيلا الأزهري

«صوته مش بينقطع من بيتنا ولا بيت كل أفراد الأسرة في رمضان، لأنه صوته بيخليك في عالم تاني كأنك طاير كأنك مش على الأرض أساساً»، قالها هشام صبح، حفيد الشيخ أبو العينين شعيشع، مستطرداً: «جدي الله يرحمه فخر لنا كلنا ومفيش ولا بيت أو محل في بيلا إلا وبيشغل القرآن الكريم بصوته في شهر رمضان لأنه من طقوس شهر رمضان عندنا في البلد، والناس كلها بتحبه وبتفتخر بيه، لأنه شرف بيلا ومحافظة كفر الشيخ ومصر كلها، والحمد لله إنّه تم تكريمه مؤخراً بإطلاق اسمه على معهد بيلا الإعدادي الثانوي الأزهري للبنين، بس نفسنا يتم إطلاق اسمه على المسابقة العالمية للقرآن الكريم لأنه يستحق ده».

وذكر صفي الدين شعيشع، حفيد الشيخ أبو العينين شعيشع، أنّ صوت الشيخ أبو العينين شعيشع هو صوت معبر عن مصر، ولم يستطيع أحداً أنّ يقلد هذا الصوت، متابعاً: «صوت جدي الشيخ أبو العينين صوت جميل ماحدش عرف يقلده لحد دلوقتي لأنه كان بيقرأ بمقام الصبا اللي هو مقام الشجن والحزن، وصوته في بيتنا مش بينقطع في أيام شهر رمضان أو في غيرها من الأيام».

تشغيل القرآن الكريم بصوت الشيخ أبو العينين شعيشع عبر مكبرات الصوت

يتسابق أصحاب «الفراشة» على تجهيز مكبرات الصوت في ساحات وشوارع مدينة بيلا وتشغيل القرآن الكريم بصوت الشيخ أبو العينين شعيشع وفقاً لـ«السيد سعد»، أحد أصحاب «الفراشة» في بيلا: «قبل رمضان لازم نجهز سرداق كبير من القماش بالسماعات عشان نشغل القرآن الكريم قبل الفطار يومياً بصوت الشيخ أبو العينين شعيشع، والناس بتفرح بكده لأنهم بيحبوا الشيخ وبيفتخروا أنه ابن بيلا، وده شرف كبير لنا، وصوته من مميزات شهر رمضان».

يحرص أيضاً أهالي بيلا على تشغيل القرآن الكريم بصوت الشيخ أبو العينين شعيشع داخل سياراتهم الخاصة خلال شهر رمضان بحسب الدكتور محمود عبد الوهاب، طبيب بيطري، «أحب صوت كروان دولة التلاوة الشيخ أبو العينين شعيشع، وأفرح جداً لما بسمع صوته في أي مكان، وأفخر به لأنه كان علم عالمي ومعروف في العالم كله، وصوته لا مثيل له ويستحق لقب الكروان، ولازم كل يوم في رمضان أشغّل القرآن الكريم بصوته في عربيتي».

«المعداوي»: الشيخ أبو العينين كان متواضعا وصوته رائع

وأوضح عبد الرحمن المعداوي، أحد أهالي مدينة بيلا، أنّ صوت الشيخ أبو العينين شعيشع من العلامات المضيئة في مدينة بيلا، وهو من أجمل الأصوات التي تعبر عن جمال شهر رمضان المبارك: «التقيت الشيخ أبو العينين شعيشع مرات عديدة ودارات بينا أحاديث مطولة في زيارته لمسقط رأسه بيلا، وحقيقي كان متواضع وصوته رائع، كان كروان فعلاً، حتي في كلامه العادي كان صوته حلو، ورمضان في بيلا معروف بصوت الشيخ أبو العينين شعيشع».

ليس الكبار فقط هم من يستمعون إلى صوت الشيخ أبو العينين شعيشع بل أيضاً الشباب والأطفال، ومنهم الدكتور أحمد محمد الحسيني، طبيب امتياز، يحرص على سماع القرآن الكريم بصوت الشيخ أبو العينين شعيشع: «صوته في رمضان يزين شوارع ومآذن مدينة بيلا، وأفتخر به جداً، خاصةً حينما أرى زملائي في الكلية يسمعون الشيخ أبو العينين شعيشع».

معلومات عن القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع

يذكر أنّ القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قُراء مصر الأسبق، وُلد فى 12 أغسطس من عام 1922، بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، ووافته المنية يوم الخميس 23 يونيو من عام 2011، عن عُمر يُناهز 88 عاماً، وذلك بعد وعكة صحية ألمت به قبل أيام من وفاته، ودُفن بالمقابر المُجاورة لكلية البنات جامعة الأزهر، في منطقة مصر الجديدة، بمحافظة القاهرة، وصلى عليه أهالي مدينة بيلا بكفر الشيخ صلاة الغائب في جميع مساجد المدينة، باليوم التالي لوفاته وكان يوم الجمعة المُوافق 24 يونيو 2011.