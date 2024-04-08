حقق مسلسل بدون سابق إنذار الذي بدأ عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، نجاحا كبيرا بعد أحداثه المشوقة، وهو بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، نهال عنبر، أحمد خالد صالح، جهاد حسام الدين، وفتوح أحمد، تأليف ألمى كفارنة، وإخراج هاني خليفة.

موعد إعادة مسلسل بدون سابق إنذار على قناة dmc الحلقة 14

وعن موعد إعادة مسلسل بدون سابق إنذار على قناة dmc الحلقة 14، فهي الساعة 5 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهرًا، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT ضمن دراما رمضان 2024.

أبرز أحداث الحلقة 13

أما عن أبرز المشاهد التي دارت في الحلقة 13، سمع الطفل عمر مروان وليلى يتهامسان حول موضوع محاولاتهما إيجاد ابنهما الحقيقي، وأدرك أنّه ليس ابنهما ليسارع في البكاء، تزامنا مع إجرائه التحاليل الطبية التي تسبق العملية، ليقرر الطفل عمر الهروب من المستشفى مستغلا عدم وجود أي أحد.