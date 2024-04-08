مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 13.. ليلى ومروان يفكران في فك وديعة البنك لعلاج ابنهما بالخارج‏

يفكر الزوجان عائشة بن أحمد «ليلى» وآسر ياسين «مروان» في طرق مختلفة من أجل جمع المال، بهدف علاج الطفل عمر بالخارج، الذي أصيب بمرض سرطان الدم ويحتاج إلى زرع نخاع، لكن فشلت جميع المحاولات في إيجاد متبرع يتناسب مع طبيعة حالة الجسم.

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 13.. التفكير في فك الوديعة

وشهدت الحلقة 13 من مسلسل بدون سابق إنذار، تفكير كل من ليلى ومروان في فك الوديعة الخاصة بهما بالبنك منذ عام 2017، جاء ذلك بعد اقتراح ليلى باقتراض بعض الأموال من والدها، لمساعدة ابنهما في العلاج بالخارج، بعد صعوبة الوصول إلى متبرع بالنخاع.

موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار

أما عن موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار على قناة‎ DMC ‎اليوم، فسيكون ‏الساعة 6:15 مساءً، بالتزامن مع عرضها على منصة Watch it‎.

وموعد إعادة عرض الحلقة 13 من مسلسل بدون سابق إنذار، يكون الساعة 5 صباحا، ‏والساعة 2 ظهرا‎ .

فريق عمل مسلسل بدون سابق إنذار

يضم مسلسل بدون سابق إنذار عددا كبيرا من النجوم، هم آسر ياسين، وعائشة بن أحمد، ونبيل الحلفاوي، ونهال عنبر، وأحمد خالد صالح، والعمل من إخراج هاني خليفة، وتأليف ألمى كفارنة.