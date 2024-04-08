ملخص الحلقة 13 مسلسل بدون سابق إنذار.. هروب الطفل عمر من المستشفى

يعمل الزوجان عائشة بن أحمد «ليلى» وآسر ياسين «مروان»، على جمع المال بهدف علاج الطفل عمر بالخارج، الذي أصيب بمرض سرطان الدم، ويحتاج إلى زرع نخاع، ولم يجدوا متبرعا بالنخاع يتناسب مع طبيعة الحالة، لذلك قررا الزوجين اللجوء إلى فك وديعة البنك الخاصة بهما منذ عام 2017، جاء ذلك بعد اقتراح ليلى باقتراض بعض الأموال من والدها من أجل هذا الأمر.

الحلقة 13 من مسلسل بدون سابق إنذار.. عمر يهرب من المستشفى

وخلال أحداث الحلقة 13 من مسلسل بدون سابق إنذار، سمع الطفل عمر كلا من مروان وليلى يتهامسان حول موضوع محاولاتهما لإيجاد ابنهما الحقيقي، وبالتالي أدرك الطفل عمر أنه ليس ابنهما، ليسارع في البكاء، تزامنا مع إجرائه التحاليل الطبية التي تسبق العملية.

وقرر الطفل عمر، الهروب من المستشفى مستغلا خروج ليلى عائشة بن أحمد، من غرفته لطلب القهوة؛ إذ أرتدى ملابسه، ولجأ إلى السلم الخلفي وبالفعل خرج إلى الشارع، واكتشف الزوجان ليلى ومروان هروب ابنهما عمر، ووقع الأمر كالصاعقة عليهما.

القبض على شقيق نهى

ويتواصل التحقيق مع «إيهاب»، شقيق نهى طليقة حسن، بتهمة الإتجار في المخدرات، بعد القبض عليه وحيازته مواد مخدرة.

كما شهدت الحلقة 13 من مسلسل بدون سابق إنذار، جلسة عتاب بين الزوجين، حول كل الأمور التي مرا بها، فضلا عن الحديث عن المشكلات الأخيرة التي طرأت في حياتهما، والمحاولات لحلها، وخلال حديثهما تقطعهم فريدة «بسمة» بالدخول عليهما، والحديث عن آخر تطورات العمل بينها وبين آسر ياسين، لتضطر ليلى للمغادرة.

ويتحدث الفنان آسر ياسين «مروان» مع بسمة «فريدة»، ويخبرها أنه يحب ليلى بعقله وقلبه، وأنه لو عاد به الزمن مرة أخرى سيختارها مجددا.