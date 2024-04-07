مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 13.. ما مصير الطفل عمر بعد اكتشاف الحقيقة؟

عدة أمور حدثت في الحلقة 12 من مسلسل بدون سابق إنذار، أهمها الحوار بين ليلى التي تلعب دورها الفنانة عائشة بن أحمد، ومروان الذي يلعب دوره الفنان آسر ياسين، إذ تحدثا عن الوصول إلى ممرضة تعرف عائلة عمر الحقيقية في أثناء وجودهما بالخارج، لأنهما ظنا أن عمر نائما تحت تأثير العلاج، وهو ما جعله يكتشف أنه ليس ابنهما ليدخل في حالة بكاء شديدة، وينتظر جمهور مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 13 ما ستسفر عنه الأحداث المقبلة.

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 13

أسرت الحلقات الأولى من مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد، والمعروضة عبر قناة DMC، المشاهدين بمتابعة بقية الحلقات بينما ينتظرون عرض مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 13 على قناة DMC اليوم.

مسلسل بدون سابق إنذار ضمن مسلسلات النصف الثاني من شهر رمضان، ويحكي قصة اجتماعية مثيرة عن زوجين يعيشان حياة سعيدة مع ابنهما الوحيد، لكن الأمور تأخذ منحى أسوأ عندما يصاب ابنهما بالسرطان، تبدأ هذه رحلة الزوجين للعثور على متبرع مناسب لابنهما، إلا أنهما يكتشفان أنه ليس ابنهما الحقيقي، وتم استبداله، فيبحثان عنه طوال المسلسل.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار عددا كبيرا من النجوم، وهم آسر ياسين، وعائشة بن أحمد، ونبيل الحلفاوي، ونهال عنبر، وأحمد خالد صالح، والعمل من إخراج هاني خليفة، ومن تأليف ألمى كفارنة.