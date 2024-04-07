بدون سابق إنذار مسلسل يقدمه نخبة من ألمع نجوم الدراما المصرية، بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، نهال عنبر، أحمد خالد صالح، جهاد حسام الدين، وفتوح أحمد، تأليف ألمى كفارنة، وإخراج هاني خليفة.

موعد إعادة مسلسل بدون سابق إنذار على قناة dmc الحلقة 13

تمر عائلة آسر ياسين بالعديد من الأزمات في مسلسل بدون سابق إنذار، بدايتها هي الأزمة والصراع الذي يعيشه الفنان آسر ياسين من الحلقات الأولى للمسلسل، بعد اكتشاف أن ابنه ليس هو نفسه، إذ كشف فحص DNA أنه ليس ابنه الحقيقي، لذا ينتظر الجمهور موعد إعادة مسلسل بدون سابق إنذار على قناة dmc الحلقة 13 .

وعن موعد إعادة مسلسل بدون سابق إنذار على قناة dmc الحلقة 13، يتبين أنها الساعة 5 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهرًا، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT، وذلك ضمن دراما رمضان 2024.

أبرز أحداث الحلقة 12

وفي الحلقة 12 من مسلسل بدون سابق إنذار، خضع الطفل عمر للعديد من الفحوصات الطبية، التي تبين أن حالته لا تتحسن، بل على العكس تزداد سوءًا، لذلك يسعى إلى الوصول لأي متبرع بالنخاع ‏لإجراء العملية، وشفاء نجله من مرض السرطان، كما اقترح الأطباء على ‏مروان وليلى ضرورة سفر الطفل للعلاج بالخارج.‏