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دراما المتحدة

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 29.. سفير أميجو يبحث عن مقر لسفارة بلده في المزاريطة

كتب:

ياسمين محمود
09:05 ص | الإثنين 08 أبريل 2024
الفنان محمود الليثي

الفنان محمود الليثي

تنطلق خلال ساعات قليلة أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 29، والذي يعرض علي قناة on عقب أذان المغرب، وتشهد هذه الحلقة أحداث كثيرة شيقة ضمت 4 ضيوف شرف أبرزهم محمود الليثي.

أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 28 

وضمت الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوي، 4 ضيوف شرف أبرزهم الفنان محمود الليثي، الذي قدم دور سفير دولة أميجو وجاء إلى المزريطة بحثا عن مقر لسفارة بلده الجديدة.

والفنانة الروسية آنا يوريفنا مينشكوف والتي تحاول اغتيال السفير حيث ظهرت في الحلقة كنزيلة في فندق المزريطة معها قنبلة وأسلحة وصورة السفير.

وكما ظهر أيضا في نفس الحلقة أحمد سعداوي وسارة هريدي طلبة مركز الإبداع الفني في دور بلوجر يحاولان عمل دعاية لفندق الكبير.

مسلسل الكبير أوي 8

يعرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on في رمضان في الساعة 6:17 مساءً عقب أذان المغرب مباشرةً، والمسلسل من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، حاتم صلاح.

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