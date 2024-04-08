مسلسل مليحة الحلقة 14.. المقدم أدهم يبحث عن الشيخ سالم ومليحة

تتواصل أحداث مسلسل مليحة الحلقة 14، ويستمر المقدم أدهم «دياب» في البحث عن الشيخ سالم ومحليحة والضيوف الذين اختطفوا.

مسلسل مليحة الحلقة 14.. دياب يبحث عن الشيخ سالم

ومع استمرار أحداث مسلسل مليحة الحلقة 14 بدأت قوات حرس الحدود في التفتيش على الوكر الجديد للجماعات الإرهابية، حتى توصلوا إلى وكرهم في مزرعة كبيرة، وقرر المقدم أدهم وضع خطة عاجلة لمهاجمة المزرعة والقبض عليهم، مع التأكيد على قوات الفرقة المصاحبة له بالحرص على إنقاذ الشيخ سالم ومليحة ومنع الإرهابين من قتلهم.