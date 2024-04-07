مسلسل مليحة الحلقة 12.. إرهابيون يختطفون سيرين خاص وجدتها

بدأ المقدم أدهم الشاعر «دياب»، مهام عمله في سيناء خلال مسلسل مليحة الحلقة 12، واطمأن على أفراد الكتبية ومعرفة احتياجاتهم وأوصاهم بتنفيذ التعليمات والعمل الجاد، وطمأن أحد الجنود على والده الذي يعاني من مرض ما عبر مكالمة هاتفية من تليفونه الشخصي.

مسلسل مليحة الحلقة 12.. هجرة علي

وفي مسلسل مليحة الحلقة 12، حدثت خلافات بين علي «أمير المصري»، وخطيبته فريدة مروة أنور بسبب الهجرة إلى خارج البلاد، إذ جهز أوراقه للسفر ولم يخبر الأسرة برغبته، فاضطرت فريدة أن تفصح عما يخفيه أمام الأسرة، فاعترض والد فريدة وأخبره بأنه في حالة إصراره على رأيه فلن تسافر معه، بينما أصيبت والدته ميرفت أمين بالصدمة، فأوضح لهم أنه مُضطر للسفر كونه لا يحصل على راتب كافٍ من عمله كطبيب أسنان.

اختطاف مليحة قبل العودة إلى فلسطين

وودعت مليحة، أسرة الشيخ سالم لتعودة إلى فلسطين سريعا، بعد أن توفي 3 من أسرتها خلال أسبوع واحد في ليبيا، وترغب أن تموت في أرضها بفلسطين، وفي أثناء تحركهم نحو المعابر المصرية بصحبة الشيخ سالم، تفاجئوا بتطبيق حظر التجوال وغلق الطرق، فقرروا الاستراحة في الواحة لحين انتهاء ساعات الحظر لتناول الطعام والمشروبات، وذلك خلال مسلسل مليحة الحلقة 12.

وفي أثناء الاستراحة، هاجمتهم مجموعة إرهابية مسلحة، وكانت تريد الانتقام من الشيخ سالم لتقديمه الدعم للجيش ومٌساعدة المقدم أدهم في أثناء تأدية مهامه في سيناء، وأنهوا حياة ابن الشيخ سالم أمام عيني والده، واختطفوا الشيخ سالم ومليحة وجدتها والدكتور هشام.