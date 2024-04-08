مسلسل مليحة الحلقة 14.. دياب ينقذ مليحة والشيخ سالم من الموت

مع تقدم الأحداث في مسلسل مليحة الحلقة 14، ينجح المقدم أدهم والفريق المصاحب له من قوات حرس الحدود، في الهجوم على المزرعة التي استخدمتها الجماعات الإرهابية كوكر جديد لممارسة الأعمال الإرهابية وتخويف المواطنين من أهالي سيناء، وممارسة عمليات تهريب السلاح، كما شهدت هجوم قوات حرس الحدود بقيادة المقدم أدهم حيث تم تبادل إطلاق النار بين الجانبين.

مسلسل مليحة الحلقة 14

ومع استمرار أحداث مسلسل مليحة الحلقة 14، نجحت قوات حرس الحدود في قتل التكفريين خلال تبادل إطلاق النار، واستشهد المقدم خالد صديق صديق المقدم أدهم.

وفي ذات السياق تم إنقاذ مليحة والشيخ سالم بعد أن كادوا أن يقتلوا على يد التكفريين خلال مهاجمة المزرعة.