بالأرقام.. كيف ساعدت مؤسسة التكافل الاجتماعي الفئات الأولى بالرعاية؟

استعرض مركز معلومات مجلس الوزراء، جهود مؤسسة التكافل الاجتماعي لدعم التمكين الاقتصادي ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية، وفقًا لما أعلنته الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتوفير التمويل اللازم لدعم مشروعات التمكين الاقتصادي.

32.56 مليون جنيه مساعدات مالية وعينية تم تقديمها

وأوضح المركز عبر صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، تفاصيل جهود المؤسسة كالتالي:

- 32.56 مليون جنيه مساعدات مالية وعينية تمّ تقديمها، منها 7.5 ملايين جنيه أثناء شهر رمضان المبارك.

- المساعدات عبارة عن حزم وكراتين أغذية لعدد من المستفيدين في 14 محافظة.

- توفير الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة.

خدمات مؤسسة التكافل الاجتماعي والفئات المستهدفة

- تغطية جميع الفئات التي لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.

- 27 فرعًا تمتلكها المؤسسة على مستوى الجمهورية.

تقديم مساعدات مالية لـ«الحالات والأمراض المزمنة، الأرامل، معدومي ومحدودي الدخل، المهجورات، ومحدودي الدخل».

حجم تمويل أنشطة التمكين الاقتصادي

- 200 مليون جنيه حجم تمويل أنشطة التمكين الاقتصادي.

- القروض بفائدة بسيطة تتناسب مع وضع الأسر

- يتمّ تحويلها للأسر في صورة قروض.

- تمول مشروعات متناهية الصغر في (الزراعة - الصناعية - الخدمات - التجارة).