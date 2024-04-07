مستشار وزيرة التضامن: المخدرات وهم لا تمنح القوة وتسبب 11 مرضا خطيرا

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتوعية الدينية، إن تعاطي المخدرات مرض خطير يعاني منه المجتمع ودائرة مغلقة يقع فيها الشباب.

المخدرات وهم ولا تمنح القوة

وأضاف الدكتور مجدي عاشور، أنه يسود بين أوساط الشباب في ثقافتهم، أن أخذ وتعاطي المخدرات بأنواعها تزيد الطاقة والقوة بأنواعها، وهذا قد يكون في الوهلة الأولى، ولكن في الحقيقة أن هذا التوهم الأول يزول عندما يستديم الإنسان، ويأخذ على إدمان هذا الشيء بجميع أنواع المخدرات، حتى الأقراص التي قد تُستخدم من الناحية الطبية، ولكن كما يقولون مقننة من ناحية الطب، يعني لا يأخذها أي أحد، ولكن تحت إشراف الطبيب، «فهو يأخذها بحجة أنها تقويه أو تجعله يسهر ليلتين أو ثلاثة بالعمل أو بحجة أنها تقويه على المذاكرة إذا كان طالبا»، فهنا نقول فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.

أتركها تعمل كما خلقها الله

وأوضح «عاشور»، أن الأطباء أثبتوا إحصائيات أن هذه الأشياء إن توهمنا أنها تعطي في أول الأمر بعض القوة فإنها بعد ذلك تجعل القوة كأنها في خوار وضعف وكل الأجهزة تعبت، موضحًا أنه عندنا قاعدة تقول أتركها تعمل كما خلقها الله عز وجل فإن تعطلت إذهب إلى أهل الطب، ولا تطببها بنفسك بالمخدرات، مشيرًا إلى أنك تخرج إذاً من قانون الإنسانية وما حباك الله من أجهزة طيبة إلى قانون الطب وهو الذي يحدد هذا الأمر.

تعاطي المخدرات يسبب 11 مرضًا

وأكمل مستشار وزيرة التضامن للتوعية الدينية، يقول بعض الأطباء وبعض الدراسات إن تعاطي المخدرات تتسبب في الإصابة بـ11 مرضاً، كما أكد أحد المراكز المتخصصة منها المرض الرعاش وأمراض في المخ وعضلة القلب وتؤثر على الكى والكبد وتعجل بالألزهايمر بسبب التعاطي والأشياء التي تغيّب عن الوعي.

وأوضح، أن ما تظنه أيها الشاب يفيدك، هذه ثقافة خاطئة، إذهب إلى الطبيب وأسأله، سيساعدك في الأمر وتخرج من الإثم الشرعي.

جاء ذلك خلال فيديو بعنوان «وعي في وعي» الذي تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على نشره على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك».