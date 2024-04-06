«التضامن» تبحث مع أندية الروتاري الدولية المشاريع المنفذة في مصر

استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي جوردن ماكينالي رئيس أندية الروتاري الدولي، واستهلت كلمتها بالترحيب بزيارة جوردن ماكينالي ووفد الروتاري الدولي إلى مصر، مثمنة جهود الروتاري في دعم تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في مختلف محافظات الجمهورية.

مشاريع الروتاري

وتناول اللقاء مناقشة كافة مشاريع الروتاري المنفذة في مصر، خاصة فيما يتعلق بالاهتمام بالعمل على قطاع الصحة النفسية والمناخ وتمكين المرأة وتنفيذ مشروعات البنية التحتية في عدد من محافظات الجمهورية.

الجمعيات الأهلية

كما جرى استعراض مجالات التعاون المختلفة مع عدد من الجمعيات الأهلية، خاصة في مجالات التوعية بمبادرات صحة المرأة والكشف المبكر وعلاج سرطان عنق الرحم، وتنظيم القوافل الطبية والتنموية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، فضلًا عن اهتمامهم بالأشخاص ذوي الإعاقة وتجاربهم في هذا المجال.

وناقش الطرفان في ختام اللقاء أوجه التعاون المستقبلية، وسبل تعزيز التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والأذرع التنفيذية لها المتمثلة في الجمعيات الأهلية وأندية الروتاري، خاصة في ظل الدعم اللا محدود الذي توليه الدولة والقيادة السياسية لدور المجتمع المدني باعتباره أحد أضلاع مثلث التنمية في الدولة المصرية بجانب الحكومة والقطاع الخاص.