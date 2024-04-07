«التضامن»: 6.27 مليار جنيه لتغطية نفقة 488 ألف سيدة مطلقة

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن إجمالي المنصرف لتغطية نفقة 488.286 سيدة من المطلقات والمهجورات وأطفالهم، ويقدّر بـ6.27 مليار جنيه، موضحة أنّ البنك له دور اجتماعي مُهم بجانب الدور الاستثماري.

وأوضحت الوزارة في تقرير، أنّ من بين جهود بنك ناصر الاجتماعي، صندوق تأمين الأسرة لمساعدة الأسر التي هجرها عائلها بلا منفق وفقا لأهداف جوهرية محددة، ويضمن تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير النفقات والأجور لصالح المستفيدين من الزوجة أو المطلقة أو الأولاد.

الفئة المستحقة لخدمة صندوق تأمين الأسرة

ويضمن صندوق تأمين الأسرة سرعة تنفيذ الأحكام للنفقة الشهرية لصالح المحكوم من النساء والأبناء دون انتظار تحصيلة من المحكوم ضده أو صرف قيمة الحكم بالكامل حال تحصيله من المنفذ ضده، وفق شروط وقواعد أولها أن تتقدم المستفيدة من الخدمة بالصيغة التنفيذية للحكم المراد تنفيذه وشهادة رسمية من المحكمة المختصة بما يفيد استئناف الحكم من عدمه.

إجراءات الحصول على الخدمة

- التوجه لأقرب فرع من فروع البنك بالأوراق التي تثبت حصولها على حكم النفقة.

- ينتشر صندوق الأسرة في جميع محافظات الجمهورية.

- يوفر البنك للمستفيدين من الخدمة أكثر من طريقة لصرف النفقة الشهرية.

- الصرف بواسطة كارت ATM من خلال أي من ماكينات الصرف الآلي.

- الصرف عن طريق المحمول ومتوفر في جميع فروع شركات المحمول.