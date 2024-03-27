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دراما المتحدة

الحكومة تدعم مبادرة حياة كريمة بـ150 مليار جنيه ضمن موازنة 2025

كتب:

أسماء زايد
03:55 م | الأربعاء 27 مارس 2024
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

أعلنت الدكتورة هالة السعيد المُخصصات المالية للعام الأول من المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة مؤكدة أنه تبلغ 150 مليار جنيه، موزعة على الأنشطة المختلفة التي تتضمنها المبادرة مثل مشروعات: مياه الشرب والصرف الصحي، والصحة، والتعليم، والغاز، وإقامة مراكز الشباب، والكهرباء، والطرق الداخلية، ومد الألياف الضوئية، وتأهيل الترع وكباري الري، وإقامة الطرق الرئيسية، والمجمعات الحكومية.

مواصلة جهود التحول للاقتصاد الأخضر

وفيما يتعلق بمحور التحسين البيئي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، أشارت الوزيرة إلى أن خطة العام المالي المقبل، تتضمن مواصلة الجهود المبذولة لتخضير الخطة الاستثمارية وصولاً إلى نسبة 50% استثمارات عامة خضراء، والتركيز على زيادة مساهمة مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية من 22 % إلى 35 %.

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