وزير الري يتابع أعمال تطهير المصارف العامة ومشروعات إنشاء شبكات الصرف

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريراً من المهندس محمد عبد السميع رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، لاستعراض الموقف التنفيذي لأعمال تطهير المصارف العامة، ومشروعات إنشاء شبكات الصرف المغطى وتطوير مصانع مواسير الصرف المغطى.

وصرح سويلم، بأنّه يتمّ سنوياً تطهير وصيانة شبكة الصرف الزراعي التي تمتد بأطوال تصل إلى 22 ألف كيلومتر، والتي يتمّ تطهير معظمها مرتين سنوياً، وتوسعة وتعميق المصارف المكشوفة بكميات حفر تصل إلى 10 ملايين متر مكعب سنوياً، وقد تمّ خلال العام المالي الحالي 2023- 2024 وحتى تاريخه تطهير مصارف زراعية بأطوال إجمالية تصل إلى 24 ألف كيلومتر - إذ يتمّ تطهير بعض المصارف مرتين خلال العام، وتحرص الوزارة على تطهير كافة المصارف قبل فترة أقصى الاحتياجات لضمان قدرتها على استقبال وإمرار مياه الصرف الزراعي دون أي عوائق قد ينتج عنها تراكم المياه بالمصارف الزراعية .

وفى مجال تنفيذ مشروعات الصرف المغطى، أوضح سويلم أنَّ الوزارة انتهت خلال عام 2023 من إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 89 ألف فدان، ومن المستهدف خلال عام 2024 إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 60 ألف فدان، إذ يمثل الصرف المغطى أهمية كبرى في الحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيداً عن جذور النبات لضمان توفير التهوية الملائمة بالتربة الزراعية وتحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية وخفض ملوحة التربة والحفاظ على خصوبتها بما يحقق أعلى إنتاجية محصولية وبالتالي زيادة دخل المزارع.

إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى

واستعرض التقرير موقف المرحلتين الثانية والثالثة من البرنامج القومي الثالث للصرف 2013 - 2026، إذ تمّ في المرحلة الثانية نهو أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام 146 ألف فدان وجار التنفيذ والطرح في 31 ألف فدان أخرى ونهو تعميق المصارف العامة في زمام 30 ألف فدان وجار طرح باقي اعمال الصرف العام وتوسيع وتعميق المصارف، وفي المرحلة الثالثة، تم نهو أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 163 ألف فدان، وجار التنفيذ والطرح في 94 ألف فدان أخرى ونهو وتعميق المصارف العامة وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية في زمام 47 ألف فدان ، علما بأنه تم إنشاء قاعدة بيانات لمناطق الصرف المغطى بإجمالي 1800منطقة بزمام 6 مليون فدان ، وكذلك بيانات الأبحاث الحقلية منذ عام 2015 بإجمالي 20 ألف موقع أبحاث .

كما استعرض مقترحات تنفيذ المشروع القومي الرابع للصرف، والذي يهدف لإحلال وتجديد وإنشاء شبكات صرف مغطى لزمام وقدره 1.4 مليون فدان على مستوى الجمهورية في الوجهين البحري والقبلي، إذ يجرى التنسيق مع وزارة التعاون الدولي والدول المانحة لتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة للمشروع.

تطوير مصانع إنتاج المواسير البلاستيك التابعة لهيئة الصرف

وصرح سويلم بأن الوزارة حريصة على تطوير مصانع إنتاج المواسير البلاستيك التابعة لهيئة الصرف للمساهمة في سد الفجوات الإنتاجية في مجال المواسير المنتجة من القطاع الخاص بما يضمن استمرار تنفيذ عمليات الصرف المغطى بالمعدلات المطلوبة ضمن المشروع القومي الثالث والرابع للصرف، مع الاتجاه للتصنيع المحلي والاعتماد علي المنتج المحلي بأكبر نسبة ممكنة من خلال دراسة الشراكة بين الوزارة ومستثمرين متخصصين في أعمال الري والصرف.