بينت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية التونسية موعد أذان المغرب في تونس اليوم الإثنين 8-4-2024 في اليوم الـ29 من شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في تونس الإثنين 8 أبريل

وتسرد السطور التالية مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في تونس اليوم الإثنين 8-4-2024، التي تتغير من محافظة تونس إلى أخرى.

موعد أذان المغرب اليوم في تونس الإثنين 8 -4-2024

وموعد أذان المغرب في تونس اليوم الإثنين 8-4-2024 بتونس العاصمة يكون عند الساعة 6:48 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:17 صباحًا، والشروق 5:55 صباحًا، وصلاة الظهر 12:21 مساءً، وصلاة العصر 3:59 مساءً، وصلاة العشاء 8:15 مساءً.

موعد أذان المغرب في تونس اليوم بمدينة سوسة

وعن موعد أذان المغرب في تونس اليوم الإثنين 8 أبريل بمدينة سوسة، سيكون عند الساعة 6:45 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 4:17 صباحًا، والشروق 5:54 صباحًا، وصلاة الظهر 12:19 مساءً، وصلاة العصر 3:57 مساءً، وصلاة العشاء 8:11 مساءً.

موعد صلاة المغرب في تونس اليوم الإثنين

وموعد أذان المغرب في تونس اليوم الإثنين 8 -4-2024 بتونس العاصمة يكون عند الساعة الساعة 6:48 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:17 صباحًا، والشروق 5:55 صباحًا، وصلاة الظهر 12:21 مساءً، وصلاة العصر 3:59 مساءً، وصلاة العشاء 8:15 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في تونس الإثنين 8-4-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في تونس الإثنين 8-4-2024 في مدينة صفاقس، سيكون عند الساعة 6:44 صباحًا، والشروق 5:54 صباحًا، وصلاة الظهر 12:19 مساءً، وصلاة العصر 3:55 مساءً، وصلاة العشاء 8:09 مساءً.