ذكرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة الأردنية موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الأحد 7-4-2024 في اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم

وترصد السطور التالية مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الأردن اليوم الأحد 7-4-2024، المختلف من مدينة إلى أخرى.

موعد أذان المغرب اليوم في الأردن الأحد 7-4-2024

وموعد أذان المغرب في الأردن اليوم الأحد 7-4-2024 بمدينة عمان يكون عند الساعة 7:05 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:53 صباحًا، والشروق 6:12 صباحًا، وصلاة الظهر 12:38 مساءً، وصلاة العصر 4:13 مساءً، وصلاة العشاء 8:24 مساءً.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم بمدينة العقبة

وعن موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الأحد 7 أبريل بمدينة العقبة، ستكون عند الساعة 7:03 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 5:01 صباحًا، والشروق 6:21 صباحًا، وصلاة الظهر 12:42 مساءً، وصلاة العصر 4:15 مساءً، وصلاة العشاء 8:24 مساءً.

موعد صلاة المغرب في الأردن اليوم

وسيكون موعد أذان المغرب في الأردن في الأحد 7-4-2024 يكون عند الساعة 7:05 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:53 صباحًا، والشروق 6:12 صباحًا، وصلاة الظهر 12:38 مساءً، وصلاة العصر 4:13 مساءً، وصلاة العشاء 8:24 مساءً.

موعد الإفطار اليوم الأردن في الأحد 7-4-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في الأردن الأحد 7-4-2024 في مدينة وادي موسى، سيكون عند الساعة 7:06 صباحًا، والشروق 6:15 صباحًا، وصلاة الظهر 12:40 مساءً، وصلاة العصر 4:14 مساءً، وصلاة العشاء 8:23 مساءً، وصلاة الفجر ستكون الساعة 4:58.