الإسكندرية تستعد لموسم توريد القمح.. الإردب بـ2000 جنيه

قال الدكتور إبراهيم قاسم وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تزامنًا مع اقتراب موسم حصاد محصول القمح وتوريد المحصول لموسم 2023/2024، عقد اجتماعًا مع مديرية التموين لوضع الخطوط العريضة والتنسيق بين التموين والزراعه بشان توريد القمح هذا العام، وتم الاتفاق على جميع الإجراءات المطلوبة لتحقيق الأهداف المرجوة.

تحقيق الأمن الغذائي

وأكد الحاضرون في الاجتماع على ضرورة التعاون المشترك في المرور على الصوامع قبل بدء موسم التوريد، وجميع مراكز التجميع استعدادًا لاستلام الأقماح هذا العام، والوقوف على مدى جاهزيتها، وأثنى الجميع على وطنية الفلاح المصري ودعمه لبلده العظيمة مصر، في لتحقيق الآمن الغذائي.

تحديد سعر إردب القمح

وأضاف «قاسم»، إن القرارات التي أصدرتها القيادة السياسية بتحديد سعر الإردب بـ2000 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، و1950 جنيه لدرجة نقاوة 23 و1900 جنيه لدرجة نقاوة 22.5، جاء مناسبًا ومرضيا لمزارعي القمح، وسيتم عقد ندوة موسعة قريبًا لتوعية المزارع بضرورة توريد المحصول.

تحذيرات وإجراءات

في السياق، قال المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين، إنه وفقا للإجراءات المتبعة لتوريد القمح، فإنه يقتصر تسويق المحصول على الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري.

وأضاف «إبراهيم»: «يحظر نقل القمح المحلى الناتج من موسم حصاد 2024 من مكان لآخر إلا بموافقة من مديرية التموين، وتم تشكيل لجان استلام القمح من مديرية التموين و مديرية الزراعة والبورصة السلعية وهيئة سلامة الغذاء والجهة المسوقة والجمعية القبانية، ولكل منهم دور مخصص للقيام به وتحمل مسئوليتة.