«الرعاية الصحية» تعلن خطة تأمين احتفالات عيد الفطر.. وغرف طوارئ بالمحافظات

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن خطتها للتأمين الطبي خلال فترة الاحتفالات بعيد الفطر، في إطار حرص الهيئة على توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، اتساقًا مع خطة وزارة الصحة والسكان لتأمين الخدمة الطبية للمواطنين، خلال فترة الاحتفالات بالأعياد.

رفع درجة الاستعداد القصوي

وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والتخصصية التابعة لها ووحدات ومراكز طب الأسرة، بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان».

وتابع بيان الهيئة، أنّه جرى تنظيم جداول الأطباء والتمريض بجميع الأقسام خاصة الاستقبال والطوارئ، مع تشكيل فرق للانتشار السريع، وزيادة أعداد النوبتجيات، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، لمواجهة أي حالات طوارئ.

نسب اشغال الاسرة بالمستشفيات

وجرى متابعة توافر نسب إشغال الأسرة بالمستشفيات سواء بأقسام الداخلي أو الرعايات المركزة، ونسب إشغال أجهزة التنفس الصناعي، استعدادًا لأي إخطارات بالطوارئ، كما جرى التأكد من توافر جميع الطعوم والأمصال والتأكد من مصادر الطاقة المياه والكهرباء والوقود اللازمة للتشغيل، بما يضمن كفاءة تشغيل الأجهزة الطبية وغير الطبية بالمنشآت.

وأشارت الهيئة، إلى تشكيل غرفة طوارئ مركزية برئاسة الهيئة، وغرف طوارئ بكل فرع من فروعها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، لافتة إلى التنسيق الكامل والمستمر مع غرفة عمليات وزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف المصرية على مدار الساعة.

ولفتت إلى إدارة عمليات الإبلاغ ورعاية الطوارئ المتكامل باستخدام نظام تكامل الدوائر الصحية المعزز بالشبكة الوطنية للسلامة العامة، من خلال استخدام نظام النداء الآلي من خلال الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، والتي تضمن الربط اللحظي بين هيئة الرعاية الصحية وهيئة الإسعاف المصرية بما يضمن وصول المصابين إلى أقرب المستشفيات وفي أقل زمن ممكن مع متابعة الوظائف الحيوية للمصابين من داخل عربات الإسعاف وفقا للمعدلات العالمية.

فعاليات مبادرة رمضان بصحة

وأكدت الهيئة في خطتها للتأمين الطبي، استمرار فعاليات مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة، واستمرار صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، بوحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظات الست، وتقديم الخدمات الطبية وخدمات الطوارئ بوحدات ومراكز صحة الأسرة على مدار 12 ساعة يوميًا، فضلًا عن استمرار إجراء الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج بالمنشآت المخصصة لذلك بمحافظات التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى استمرار وحدات الغسيل الكلوى بالمستشفيات فى تقديم خدماتها الطبية واستقبال المرضى، خلال فترة الاحتفال بالعيد.

ونوه بيان الهيئة، بتشكيل فرق للانتشار السريع والمرور على المنشآت، لافتًا إلى تكثيف المرور على منشآت هيئة الرعاية الصحية، لمتابعة الانضباط في العمل سواء لجداول النوبتجيات من الفرق الطبية والعاملين أو الالتزام بقوائم العمليات، على مدار الساعة وطوال فترة الاحتفالات.