«القابضة لمياه الشرب» تشكل غرف طوارئ استعدادا لعيد الفطر

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي مشكلات قد تطرأ في الشبكات والمحطات خلال عيد الفطر المبارك.

غرفة طوارئ بكل شركة

ووجّه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتشكيل غرفة طوارئ بكل شركة من الشركات التابعة استعدادًا لإجازة عيد الفطر، ومتابعة جميع الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورا وخاصة المشكلات المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.

استمرار العمل بنظام الورديات

وأكد انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى الجمهورية، واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال فترة الإجازات.

اتخاذ اللازم فورا حال وجود أي شكاوى

وأشار إلى تواجد الكيميائيين بمعامل الشركات للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة واتخاذ اللازم فورا حيال وجود أي شكاوى، موضحًا أنه يتم تلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة عن طريق الخط الساخن 125 لشكاوى المياه والصرف الصحي بجميع المحافظات، وشكاوى الصرف الصحي بالقاهرة والإسكندرية على رقم 175.

رش الشوارع

وناشدت الشركة القابضة، المواطنين؛ بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، وذلك أثناء التنظيف والاستعداد لعيد الفطر المبارك من خلال عدم ترك المياه متدفقة بشكل مستمر أثناء الاستخدام المنزلي، والحرص على إغلاق الصنبور بعد الانتهاء، والتأكد من سلامة جميع توصيلات المياه، والإصلاح السريع لأعطال السباكة؛ إذ تسبب الكثير من الهدر وارتفاع قيمة الفاتورة، وتلافي بعض السلوكيات الخاطئة مثل رش الشوارع بالخرطوم.

وأشارت إلى أن تلك السلوكيات الخاطئة في التعامل مع المياه تؤدي إلى ضعف الضغوط في أوقات الذروة.

وتستقبل الشركة شكاوى واستفسارات المواطنين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.