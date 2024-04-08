ملخص أحداث الحلقة 28 من مسلسل الحشاشين.. لماذا قٌتلت زوجة حسن الصباح؟

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تليفزيونيا حول ملخص أحداث الحلقات 28 من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية خلال موسم دراما رمضان 2024.

قتل دنيا زاد زوجة حسن الصباح

في الحلقة 28 من مسلسل الحشاشين، استطاعت طائفة الحشاشين قتل دنيا زاد زوجة حسن الصباح، وذلك في أثناء حديثها مع مجموعة من النساء عن حسن الصباح وكذبه وضلاله، وبعدها جرى خطف خديجة ابنة حسن الصابح وروجعها لقلعة الموت.

واعترض ابن حسن الصباح «الهادي»، على قتل والدته إلا أن «الصباح» أمره بالانصياع للأمر، لأنها أصبحت عدوة لهم.

مسلسل «حق عرب»

بدأ عرب السويركى حربه ضد عبدربه في الحلقة 28 من مسلسل «حق عرب»، واتهمه بأن دفن جثث في مكان ملكه، ومع التحريات التي أقامتها الشرطة لم يجدوا أي إثبات ضده.

مسلسل محارب

أما الحلقة 28 من مسلسل محارب، يراقب ابن عم حسن الرداد المحامي حسام الجيوشي في لقائه بمجدي النمرود، وأخبره عن مقابلته لجيهان وطلباتها، كما أمره بتنفيذها لكي يصل لما يريده.