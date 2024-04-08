مسلسل الحشاشين الحلقة 28.. الهادي يشك في حقيقة حسن الصباح

بدأ الهادي نجل حسن الصباح (عمر زريق)، الشك في حقيقة والده، وكونه بالفعل صاحب لمفتاح الجنة، ويتلقى وحيا إلهيا، خلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 28، وذلك عندما كان حسن الصباح (كريم عبد العزيز) يملي على نجله كتاب سيرته الذاتية، ويطلب منه كتابة أن الملائكة هي من أملته الكتاب كاملا.

مسلسل الحشاشين الحلقة 28.. حسن الصباح يوضح لنجله قصة الملائكة

ويسأل الهادي والده حسن الصباح، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 28، كيف يكتب أن الملائكة هي التي أملته الكتاب بينما في الحقيقة الصباح نفسه هو من فعل ذلك، ليجيب عليه قائلا: «ده ظاهر الأمر، في ليلة أنت سألتني مين هو مولانا حسن الصباح، وأنا سكت وسبت الورق جنبك من غير ما أردت، ولما قومت تصلي الفجر لقيت الكتاب جنبك مكتوب بالكامل ومختوم بختمي بعد ما الملايكة ملتهولك وأنت نايم.. هي دي القصة اللي هيرددها المؤمنين من بعدي».

مسلسل الحشاشين الحلقة 28.. حسن الصباح يكشف لنجله كيفية التلاعب بالبشر

ويعود ويسأل الهادي والده كيف ذلك والقصة غير صحيحة، وأن هو من كتب الكتاب الذى أملى عليه الصباح كلماته، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 28، ليوضح له: «المهابة والقداسة شيء بيتصنع في قلوب المؤمنين عشان تفضل صاحب مكانة عظيمة في نفوسهم، ويبقوا مستعدين يقتلوا أي حد بيحكي حكاية مخالفة للحكاية اللي أنت حكتها، وكل ما كان مقام حسن الصباح عالي في نفوسهم كل ما كان مقام الهادي ابن حسن الصباح أعلى وأعظم.. لو صدقت أنك مقدس كل اللي حواليك هيركعوا».