قبل عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 29.. نهاية غير متوقعة لـ حسن الصباح

تصل أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 29 إلى ذروتها، حيث ينتظر جمهور الملحمة التاريخية حول العالم معرفة نهاية حسن الصباح «كريم عبد العزيز»، بعد الجرائم التي ارتكبها على مدار الحلقات الماضية، والتي كان آخرها في الحلقة 28 من الأحداث بعد ما دفع إحدى الفدائيات إلى قتل زوجته دنيا زاد «ميرنا نور الدين» بعد أن كشف حقيقة وجودها في مدينة أصفهان، كما تسبب في قتل يحيى ابن المؤذن «أحمد عبدالوهاب».

ويتوقع الجمهور قبل عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 29، أن تشهد الحلقة بداية نهاية حسن الصباح، وتزداد حالة التشوق لدى الجمهور بعد التصريحات الأخيرة للفنان كريم عبد العزيز، الذي قال عندما حل ضيفا على برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى على الراديو 9090، إنّ نهاية المسلسل ستكون غير متوقعة.

مسلسل الحشاشين الحلقة 29

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 29

ويبدأ موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 29 على شبكة واتش آت الرقمية في تمام الساعة 7:15 مساء، حيث تضمن المنصة لمشتركيها مشاهدة الحقلة قبل ساعتين من عرضها الرئيسي على قناة DMC في تمام الساعة 9:15 مساء، إضافة إلى عرض ثان على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء.