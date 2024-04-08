مسلسل حق عرب الحلقة 28.. وفاء عامر تكشف سر أحمد العوضي

عرضت قناة ON Drama أمس، مسلسل حق عرب الحلقة 28، بطولة الفنان أحمد العوضي، الذي يجسد شخصية عرب السويركي من حارة المغربلين في منطقة الدرب الأحمر، والتي شهدت عددا كبيرا من الأحداث المتصاعدة، بعدما قتلت سميحة، التي تجسدها دنيا المصري، زوجها، لتهديده بفضيحتها وعلاقتها مع عشيقها رباح أبو الدهب، ويجسده الفنان وليد فواز.

مسلسل حق عرب الحلقة 28.. أحمد العوضي ينتقم من تامر شلتوت

كما شهدت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 28 على قناة ON Drama، بطولة أحمد العوضي، تمكنه من الانتقام من رجل الأعمال الشاب مازن، ويجسده الفنان جلال الزكي، وصديقه رامي، ويجسده الفنان تامر شلتوت، بعدما اختطفاه وأعطاه جرعات كبيرة من الهيروين بالإكراه حتى تحول إلى مدمن، وحرقهما داخل وكر المعلم عبد ربه، ويجسده الفنان رياض الخولي.

وفاء عامر تكشف سر حياتها في حق عرب

وتتابعت أحداث مسلسل حق عرب، بطولة الفنان أحمد العوضي، وأذل عرب السويركي، المعلم عبدربه، ويجسده الفنان رياض الخولي، داخل حارتهم في الدرب الأحمر، ووجه المسدس تجاهه وجعله يركع له على الأرض، وكاد أن يقتله، لكن منعته والدته صباح الجياش، التي تجسدها الفنانة وفاء عامر، واعترفت لهما بالحقيقية بأن عرب السويركي هو نجل المعلم عبد ربه، قائلة: «مينفعش الابن يقتل أبوه».