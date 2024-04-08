طارق الشناوي: مسلسل الحشاشين الأفضل في موسم الدراما الرمضانية

قال الناقد طارق الشناوي، إن مسلسلي «الحشاشين» و«جودر» قطعا خطوات بعيدة ومهمة في استخدام المؤثرات البصرية والسمعية بشكل جيد جدًا.

وتابع في تصريحات لـ«الوطن»: «مسلسل الحشاشين هو أفضل عمل درامي هذا العام، وقدّم الفنان كريم عبد العزيز من خلال أداء شخصية حسن الصباح تجعله الممثل الأفضل هذا الموسم، خاصة أن الشخصية مليئة بالصراعات الداخلية والخارجية ولديه قناعات خاصة، فهو لم يولد شريرا ولكن بداخله فهم خاطئ للدين بالإضافة إلى تنامي نوع من النرجسية المفرطة بداخله جعلته يشعر بأنه بالفعل صاحب مفتاح الجنة».

عبد الرحيم كمال أفضل كاتب

كما أشاد الناقد طارق الشناوي باختيار الكاتب عبد الرحيم كمال للعامية المصرية أن تكون لغة الحوار في المسلسل بدلا من اللغة العربية الفصحى، وهو ما يجعله يستحق أن يكون الكاتب الأفضل في موسم الدراما الرمضانية، موضحا «عندما اختار عبد الرحيم كمال العامية اختار مفردات لا تجرح جلال الحدث التاريخي وهو ما يعتبر الأصعب، من السهل أن تكتب بالفصحى ولكن الأصعب الكتابة بالعامية وترقى إلى رصانة الفصحى وهو ما قام به عبد الرحيم كمال».