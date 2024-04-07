رئيس «الإصلاح والنهضة»: كلمة الرئيس السيسي للشعب أمس كانت صادقة وشفافة 

قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إنّ حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، شهد كثير من الدلالات التي يمكن استخلاصها، مشيرًا إلى أنّ كلمة الرئيس السيسي للشعب جاءت من القلب.

وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «كلمة الرئيس السيسي للشعب أمس كانت صادقة وشفافة، الرئيس وجّه تحية للشعب عن الـ10 سنوات الماضية، ولولا وقوف الشعب بجانب القيادة السياسية وشعوره بصدق القيادة الذي جعلنا نتخطى التحديات الماضية».

وتابع: «أمس كانت مائدة واحدة تجمع كل المصريين وتعبر عن الوحدة والائتلاف، وهي السبيل للخروج من الأزمات، والمعيار الذي تُبني به الأوطان، ومهما كانت الصعوبات كل الأحلام يمكن تحقيقها طالما أنّنا نثق في القيادة السياسية».

وأكمل: «كلمة الرئيس السيسي أمس كانت شفافة ومن القلب، وهو ما أعتدنا عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائمًا ما يتحدث بالحقائق وأنه رئيس يجمع كل المصريين، وشاهدنا أمس كلمة بطل مسلسل (مليحة)، وتأكيدها أنّ فلسطين في القلب، وهي قضية تشغل المصريين خاصة في رمضان، وأنّهم جزء من أهلنا».