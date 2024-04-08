«القاهرة» تحذر من استغلال إجازة العيد في مخالفات البناء: سنتخذ إجراءات رادعة

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن أي محاولة لاستغلال إجازة عيد الفطر المبارك للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم، وستعرض صاحبها لإجراء قانوني حاسم ورادع.

وأكد المحافظ رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية، وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة، للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف خلال إجازة العيد.

فرض سيادة القانون

وشدد على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، لافتًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ستواصل جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها، مؤكدًا أنه سيتم محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور.

تخصيص خط ساخن

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي محاولة للبناء المخالف على رقمي الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة 15496، 114 على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد.