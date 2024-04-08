تفاصيل لجنة نظر تظلمات التصالح في مخالفات البناء

حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 المنشورة في الجريدة الرسمية اللجان المختصة بنظر تظلمات التصالح في مخالفات البناء.

يرأس كل لجنة مستشار من إحدى الجهات القضائية وتطلب السلطة المختصة من وزير العدل اتخاذ إجراءات ترشيحه وعضوية كل من:

- مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.

- 3 من المهندسين خبرة لا تقل عن 10 سنوات يكون أحدهم متخصص في الهندسة المدنية والهندسة المعمارية ومقيد بنقابة المهندسين.

- من حق لجنة التظلمات الاستعانة بمن تراه إنجاز أعمالها ولا يكون له صوت معدود في المداولة.

- لجنة أمانة سر من العاملين بالجهة الإدارية يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة.

اجتماع لجنة التظلمات

- تعقد لجنة التظلمات اجتماعا دوريا كل 15 يوما، ولا يكون انعقادها صحيح إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قرارتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

- تقوم اللجنة بتسليم إفادة لمقدم التظلم تفيد تقدمه به والمستندات المرفقة به.

النظر في التظلمات

- تتلى اللجنة النظر في التظلم المقدم ولها أن تطلب استيفاء أي مستندات.

- تصدر اللجنة قرارا بقبول التظلم أو رفضه وإخطار مقدم الطلب بالقرار خلال 60 يوما من تقديمه.

- إخطار الجهة الإدارية المختصة بالقرار للالتزام به لاستكمال الإجراءات المقررة.