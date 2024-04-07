البيانات المطلوبة في نموذج طلب التصالح الجديد على مخالفات البناء

نشرت الجريدة الرسمية، اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وتضمنت نموذجا رقم 1 الذي يتقدم به المواطن للتصالح، وهو طلب التصالح عن أعمال مخالفة أو تغيير الاستخدام وتشمل بيانات العقار محل الأعمال المخالفة.

البيانات المطلوبة في نموذج طلب التصالح

وتتضمن البيانات «اسم المحافظة، الوحدة المحلية، رقم العقار والشارع والمنطقة، الأعمال المطلوب التصالح عليها، إجمالي المساحة المطلوب التصالح عليها، عدد الأدوار، عدد الوحدات، الاستخدام المطلوب، وتوصيف الأعمال المخالفة».

ويتضمن نموذج الطلب، بيانات الحدود لمخالفة البناء محل التصالح ومنها «البحري والشرقي والغربي والجنوبي»، وبيانات طالب التصالح «الاسم والرقم القومي، الشارع والمنطقة والقرية، عنوان المراسلات، وسيلة الإخطار يحددها مقدم الطلب، التليفون المحمول».

إقرار بصحة البيانات

ويتضمن الطلب أيضًا، بيانات تُملأ بمعرفة موظف الجهة الإدارية، ويقر المواطن بصحة المستندات والبيانات المرفقة بطلب التصالح، ومنها «المساحة وعدد الأدوار» مع تحمل كل الآثارالمترتبة على ذلك، وتقديم التيسيرات كافة للمواطنين لتقنين الوضع.