5 مباريات في الجولة الثانية بـ«ليبرتادوريس».. أهمها فلومينينسي وكولو كولو

تنطلق 5 مباريات في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا ليبرتادوريس، الأهم والأشهر في قارة أمريكا الجنوبية، أهمها لقاء فلومينينسي البرازيلي، حامل لقب نسخة العام الماضي 2023، وفريق كولو كولو التشيلي.

ويلتقي فلومينينسي البرازيلي، حامل لقب كوبا ليبرتادوريس 2023، نظيره كولو كولو التشيلي على ملعب «ماراكانا» في اليوم الأول بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كوبا ليبرتادوريس 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية فجرا بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى في كوبا ليبرتادوريس، حقق فلومينينسي، تعادلا مخيبا للأمال مع أليانز ليما البيروفي بنتيجة 1-1 على ملعب «أليخاندرو فيانويفا»، وفي المقابل حقق كولو كولو، الفوز في مباراة الجولة الأولى، على سيرو بورتينيو البارجوياني بنتيجة 1-0 على ملعب «دافيد أريانو».

جريميو البرازيلي يستضيف هواتشباتو التشيلي

وفي مباراة أخرى، ضمن المجموعة الثالثة، يستضيف جريميو البرازيلي، بنظيره هواتشباتو التشيلي على ملعب «أرينا دو جريميو»، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

ويدخل جريميو البرازيلي، مباراة هواتشباتو، بخسارة مفاجئة بالجولة الأولى أمام ذا سترونجست البوليفي بنتيجة 2-0 على ملعب «هيرناندو سيليس»، فيما حقق الفريق التشيلي تعادلا إيجابيا مع إستوديانتس الأرجنتيني بهدف لمثله على «ملعب كاب».

وفي مباراة ضمن المجموعة ذاتها، يستضيف إستوديانتس الأرجنتيني، نظيره ذا سترونجست البوليفي على ملعب «خورخي لويس هيرسشاي»، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

وفي المجموعة الثامنة، يلتقي ليبرتاد البارجوياني، بنظيره ديبورتيفو تاشيرا الفنزويلي على ملعب «تيجو لا هويرتا»، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية فجرا بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الأولى، خسرة ليبرتاد البارجوياني أمام ناسيونال الأوروجوياني بنتيجة 0-2 على ملعب «جران بارك»، كما تعرض ديبورتيفو تاشيرا الفنزويلي، للهزيمة أمام ريفربليت الأرجنتيني بهدفين نظيفين على «بوليدبورتيفو دي بويبلو نويفو»».

وتختتم مبارات اليوم الأول بلقاء جونيور الكولومبي ويونيفرسيتاريو البيروفي على ملعب «متروبوليتانو روبيرتو ميلينديز»، في إطار منافسات المجموعة الرابعة، وينطلق اللقاء في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة.