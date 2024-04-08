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دراما المتحدة

الحكومة تنفي رفع أسعار السلع التموينية

كتب:

أسماء زايد
12:09 م | الإثنين 08 أبريل 2024
السلع الغذائية

السلع الغذائية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن نيّة الحكومة رفع أسعار السلع التموينية خلال الشهر الحالي، موضحا أنّه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا، وأكدت أنّه لم يصدر أي قرار برفع أسعار السلع التموينية خلال الشهر الحالي.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددةً على أنّ أسعار السلع التموينية في المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتي، ثابتة كما هي دون أن يطرأ عليها أي تغيير، مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لعدة أشهر قادمة.

وأشارت إلى شن حملات رقابية دورية على المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، وكذلك الأسواق بمختلف المحافظات لضبط المخالفات، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وحال وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

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