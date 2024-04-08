الحكومة تنفي رفع أسعار السلع التموينية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن نيّة الحكومة رفع أسعار السلع التموينية خلال الشهر الحالي، موضحا أنّه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا، وأكدت أنّه لم يصدر أي قرار برفع أسعار السلع التموينية خلال الشهر الحالي.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددةً على أنّ أسعار السلع التموينية في المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتي، ثابتة كما هي دون أن يطرأ عليها أي تغيير، مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لعدة أشهر قادمة.

وأشارت إلى شن حملات رقابية دورية على المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، وكذلك الأسواق بمختلف المحافظات لضبط المخالفات، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.

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