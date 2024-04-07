القراء المكرمون من الرئيس في ليلة القدر يؤمون المصلين بالمساجد الكبرى

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن يؤم القراء المكرمون المصلين غدًا في صلاة العشاء، بعد تكريمهم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر.

وحال إعلان دار الإفتاء المصرية اكتمال شهر رمضان ثلاثين يومًا سيؤمونهم أيضًا في صلاة التراويح.

وذلك على النحو التالي:

1. أحمد شحاته فوزي شحاته - الفائز بالمركز الثاني في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم في الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم - بمسجد السيدة نفيسة «رضي الله عنها» بالقاهرة.

2. يوسف السيد عبد المعطي الأشعل - الفائز بالمركز الأول في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم في الفرع الخامس: ذوو الهمم حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة - بمسجد سيدنا عمرو بن العاص «رضي الله عنه» بالقاهرة.

3. محمد شعبان عبد الله جعفر - الفائز بالمركز الأول في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، في الفرع الأول حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم - بالمسجد الجامع الكبير بمدينتي.

4. سعيد محمد سعد عيسى - الفائز بالمركز الأول في فرع الأسرة القرآنية - بمسجد الفتح بميدان رمسيس بالقاهرة.

5. سعد محمد سعد عيسى - الفائز بالمركز الأول في فرع الأسرة القرآنية - بمسجد ناصر «الأتوبيس» بميدان دمنهور بالبحيرة.

6. عبد العزيز محمد سعد عيسى - الفائز بالمركز الأول في فرع الأسرة القرآنية - بمسجد سيدي بشر بالإسكندرية.