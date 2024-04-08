تحري ليلة القدر في شروق شمس 29 رمضان.. هل كانت أمس؟ (صور وفيديو)

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الصور والفيديوهات التي حاول البعض من خلالها تحري ليلة القدر في لحظة شروق شمس اليوم الاثنين الذي يوافق 29 رمضان، وهم يتساءلون هل وقعت أم لا، وظهرت الصور والفيديوهات تباينا في الأراء، إذ رجح البعض أنها وقعت بالفعل نظرا لأن الشمس كانت بلا شعاع وصافية عن الأيام الماضية، بينما قال البعض الآخر إنها ربما لم تقع وكانت في إحدى الليالي السابقة.

هل ليلة القدر كانت أمس؟

أظهرت الصور التي تداولها الناس من داخل مصر وخارجها ان الشمس أشرقت في أغلب هذه الدول بيضاء بلا شعاع، وكانت السماء صافية، والشمس بيضاء أكثر من الليالي السابقة، وهذه إحدى علامات ليلة القدر، إذ ورد في صحيح مسلم يَرْوي التَّابعيُّ زِرُّ بنُ حُبَيشٍ قائلا: «سَأَلْتُ أُبَيَّ بنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْه، فَقُلتُ: إنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يقولُ: مَن يَقُمِ الحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ القَدْرِ؟ فَقالَ: رَحِمَهُ اللَّهُ، أَرَادَ أَنْ لا يَتَّكِلَ النَّاسُ، أَمَا إنَّه قدْ عَلِمَ أنَّهَا في رَمَضَانَ، وَأنَّهَا في العَشْرِ الأوَاخِرِ، وَأنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، ثُمَّ حَلَفَ -لا يَسْتَثْنِي- أنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقُلتُ: بأَيِّ شَيءٍ تَقُولُ ذلكَ يا أَبَا المُنْذِرِ؟ قالَ: بالعَلَامَةِ -أَوْ بالآيَةِ- الَّتي أَخْبَرَنَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ؛ أنَّهَا تَطْلُعُ يَومَئذٍ لا شُعَاعَ لَهَا».

هل كانت ليلة 29 ليلة القدر

ويظل سؤال هل كانت ليلة 29 ليلة القدر يهم كثير من الناس الراغبين في تحري ليلة القدر وإدراكها، والتأكد إذا كانت وقعت أم لا، وظهرت الصور في محتلف البلدان العربية الشمس صبيحة ليلة 29 رمضان، وجاءت كالتالي:

ليلة القدر

ورصدت عدسة «الوطن» تحري ليلة القدر في شروق شمس 29 رمضان في مختلف محافظات الجمهورية التي ظهرت فيها الشمس وهي بلا شعاع في بعض المناطق، وظهرت بشعاع في منطاق أخرى.