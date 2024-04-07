مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المعظم، يزداد البحث عن ليلة القدر التي وردت في القرآن الكريم بأنها خير من ألف شهر، ولكن ما هي ليلة القدر؟، وهل تختلف من دولة لأخرى؟، وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» هذه الأسئلة بالتفصيل.

ما هي ليلة القدر؟

ليلة القدرهي ليلة مباركة ورد ذكرها في القرآن الكريم، وهي خير من ألف شهر، فيها ينزل الملائكة والروح بإذن الله تعالى في كل أمر، وتعتبر هذه الليلة فرصة عظيمة للمسلمين للتوبة والتقرب إلى الله تعالى.

هل تختلف ليلة القدر من دولة لأخرى؟

لا تختلف ليلة القدر من دولة لأخرى، فهي ليلة واحدة تحدث في جميع أنحاء العالم، ولكن قد تختلف من حيث التاريخ نظرًا لاختلاف المطالع.

ففي الدول التي تعتمد على رؤية الهلال لتحديد بداية الشهر، قد تختلف ليلة القدر بيوم أو يومين، ولكن في الدول التي تعتمد على الحساب الفلكي، تكون ليلة القدر في نفس اليوم في جميع أنحاء العالم.

متى تكون ليلة القدر؟

لم يحدد الله تعالى موعد محدد لليلة القدر، ولكن وردت أحاديث نبوية تدل على أنها تكون في العشر الأواخر من شهر رمضان، ووردت بعض الأحاديث التي تشير إلى أنها تكون في ليلة 27 من رمضان، ولكن لا يمكن الجزم بذلك بشكل قاطع.

كيف يمكن للمسلمين إدراك ليلة القدر؟

حثّ النبي محمد صلى الله عليه وسلم على التماس ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان، ووردت بعض الأدعية والأعمال التي يمكن للمسلمين القيام بها في هذه الليلة، ومن أهمها: الصلاة والقيام في الليل، وقراءة القرآن الكريم، والدعاء والتضرع إلى الله تعالى.

ما هي فوائد إدراك ليلة القدر؟

لإدراك ليلة القدر فوائد عظيمة، منها: مغفرة الذنوب، والعتق من النار، واستجابة الدعاء، ونيل رضوان الله تعالى.

ليلة القدر هي ليلة عظيمة ومباركة، ويجب على المسلمين التماسها في العشر الأواخر من شهر رمضان. وإن لم يتمكنوا من تحديدها بشكل دقيق، فعليهم أن يجتهدوا في العبادة والدعاء في هذه الليالي الفضيلة.