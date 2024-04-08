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دراما المتحدة

ضبط مخدرات بـ6 ملايين جنيه بحوزة 3 عناصر إجرامية في الجيزة

كتب:

    محمد بركات
12:14 م | الإثنين 08 أبريل 2024
كمية من المواد المخدرة

كمية من المواد المخدرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام 3 عناصر إجرامية، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من نطاق دائرة قسمي شرطة رابع 6 أكتوبر، والأهرام،  بمديرية أمن الجيزة، مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي،  وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم على النحو التالي:

(شخصين لهما معلومات جنائية - بدائرة قسم شرطة رابع 6 أكتوبر)، وبحوزتهما (7500 قرص مخدر – 10 كيلو جرام من مخدر الهيدرو – كمية من مخدر الكوكايين – سيارة – دراجة نارية بدون لوحات معدنية – سلاح أبيض – 2 ميزان حساس).

(عاطل له معلومات جنائية- بدائرة قسم شرطة الأهرام)،  وبحوزته (9 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 6 كيلو جرام من مخدر الهيدرو – 2 سلاح أبيض – ميزان حساس).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 6,5 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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