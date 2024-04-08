وزير الخارجية يعزي نظيرته الأسترالية في مقتل عاملة الإغاثة بغزة

تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من بيني وونج وزيرة خارجية أستراليا.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن سامح شكرى أطلع نظيرته الأسترالية على آخر التطورات الخاصة بالحرب على غزة، ونتائج المشاورات المصرية مع القوى الدولية لاحتواء الأزمة، بحسب بيان الخارجية عبر «فيسبوك».

تعليق على مقتل أعضاء من المطبخ العالمي

ووجّه العزاء للحكومة الأسترالية على مقتل عاملة الإغاثة الأسترالية التي لقت حتفها في غارة جوية إسرائيلية استهدفت عاملي الإغاثة في غزة التابعين لمؤسسة المطبخ العالمي «وورلد سنترال كيتشن»، ما أسفر عن مقتل 7 عمال إغاثة بالقطاع تابعين للمؤسسة.

وفي السياق ذات، أكد وزير الخارجية وجوب امتثال إسرائيل لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ما يستلزم وقف اعتداءاتها ضد المدنيين الفلسطينيين، وكذلك ضد موظفي الإغاثة الدوليين المتواجدين في قطاع غزة، والذين يقومون بدور فاعل في مواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يشهدها سكان القطاع.

أوضاع متردية في غزة

وتناول الوزيران، خلال الاتصال، الأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في قطاع غزة، والمساعي الرامية لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وآخرها القرار رقم (2728)، وقرارات الجمعية العامة ذات الصِلة بالأزمة في غزة، حيث أكدا وجوب تحقيق الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع لتلبية الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع.

وفي هذا السياق، ثمن الوزير شكرى قرار استراليا استئناف الدعم لمنظمة الأونروا، مشيرا الي الدور المحورى الذي تقوم به المنظمة في مواجهة الأوضاع الإنسانية المتردية في القطاع.

رفض العملية العسكرية في رفح

في سياق متصل، الوزيرين أكّدا خلال الاتصال علي رفضهم التام لقيام إسرائيل بعملية عسكرية في مدينة رفح، والذي سيؤدي الي تفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية لسكان القطاع ويترتب عنه مزيدا من الخسائر الفادحة في الأرواح.

التعاون الثنائي بين مصر وأستراليا

وتطرق الاتصال إلى مختلف جوانب التعاون الثنائي بين مصر وأستراليا، حيث أكد الوزيران أهمية مواصلة التنسيق والتشاور لتعزيز أطر التعاون الثنائي في كل المجالات، إضافة إلى تنسيق المواقف حيال الأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.