مصر «حاضنة» القضية الفلسطينية.. شعب يبحث عن حقه المشروع

بدعم مصرى لا يتوقف تسعى منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى، للوصول إلى حل جذرى من أجل إنهاء المأساة المستمرة للفلسطينيين، فى ظل احتلال غاشم يحارب أى تمثيل شرعى لشعب دفع ثمناً غالياً فى إطار سعيه للاعتراف بدولته، ويواجه أعداءً يعملون بكل ما لديهم لإجهاض أى محاولات جدية لحل القضية، من أجل مصالح شخصية، ويهدرون محاولات السلطة الفلسطينية للوصول إلى اتفاق ينتهى بحل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية، على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية. ومنذ بداية حرب الإبادة الجماعية، التى تشنّها آلة القتل الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، فى أعقاب عملية «طوفان الأقصى»، فى السابع من أكتوبر 2023، والدولة المصرية مستمرة فى دعمها الدؤوب للفلسطينيين على كل المستويات، سواء بالجهود السياسية والدبلوماسية الداعية إلى وقف إطلاق النار، والوساطة المستمرة بين الأطراف المختلفة، لإنهاء العدوان، أو من خلال جهود الإغاثة الإنسانية، المرسلة براً وجواً إلى مناطق القطاع، للتخفيف على الفلسطينيين، وغيرها من أوجه الدعم على مختلف الأصعدة الإقليمية والدولية.