رؤية هلال عيد الفطر 2024 في مصر.. دار الإفتاء تعلن النتيجة خلال ساعات

يترقب ملايين المصريين بشغف واهتمام شديد إعلان دار الإفتاء المصرية رؤية هلال شهر شوال، لتحديد موعد عيد الفطر المبارك، ويعتبر هذا الإعلان لهم لحظة مهمة تمهّد لبداية فترة من الفرح والاحتفالات، حيث يتبادلون التهاني والفرح مع أحبائهم وأقاربهم وأصدقائهم.

موعد عيد الفطر المبارك 2024

وحول الحديث عن موعد عيد الفطر المبارك، أعلنت دار الإفتاء المصرية عن موعد استطلاع هلال شهر شوال لعام 1445 هجريًا، 2024 م، بهدف تحديد بداية عيد الفطر المبارك، ومن المؤكّد أنَّ يُصدر الدكتور شوقى علام، مفتي الجمهورية، بيانًا اليوم بنتيجة موعد عيد الفطر وذلك بعد أذان المغرب بنصف ساعة تقريبًا.

تحديد موعد عيد الفطر المبارك

وفيما يتعلق بالحديث عن موعد عيد الفطر المبارك 2024، أكدت الدار على أهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الصحيحة، مع التنبيه بوجود لجان شرعية وعلمية في عدة مراكز بالجمهورية لاستطلاع الهلال وتحديد موعد العيد.

استطلاع هلال عيد الفطر

وتابعت الإفتاء في بيان لها خلال حديثها عن موعد عيد الفطر: « لدينا لجان شرعية وعلمية لاستطلاع الهلال في 7 مراكز على مستوى الجمهورية وهي داخل (أسوان، حلوان، الوادي الجديد، قنا، سوهاج، الفيوم، مطروح) من أجل استطلاع الهلال.

اعرف دعاء رؤية الهلال كما جاء عن النبي

وفي سياق متصل، كانت دار الإفتاء نشرت عبر صفحتها الرسمية للدار بموقع «فيس بوك» دعاء بصوت الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، قائلا: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال يقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والسلام والإسلام ربي وربك الله».