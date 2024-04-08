البنك الزراعي المصري يعلن توقف بعض الخدمات.. اعرف التفاصيل

أعلن البنك الزراعي المصري الحكومي منذ قليل عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك توقف بعض الخدمات بسبب إجراء تحديثات لأنظمته البنكية، ومن بينها تأثر بعض خدمات ماكينات الصراف الآلي ATM مؤقتا خلال فترة التحديثات وفقا لما يلي:

تفاصيل توقف بعض خدمات البنك الزراعي المصري

* تتأثر خدمات ماكينات الصراف الآلي بداية من11 مساء اليوم 8 إبريل وحتى الساعة 12.30 بعد منتصف ليل السبت 13 إبريل 2024.

* توقف خدمات الإيداع النقدي مؤقتا.

* توقف بطاقات الخصم المباشر عن إتمام عمليات الشراء من خلال نقاط البيع مؤقتا.

* يمكنك استخدام بطاقات الخصم المباشر لإجراء عمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الالي ATM التابعة للبنك الزراعي المصري أو البنوك الأخرى حتى صباح الجمعة 12 إبريل 2024.

* توقف خدمات ماكينات الصراف الآلي ATM وبطاقات الخصم المباشر مؤقتا لمدة 13 ساعة من صباح الجمعة وحتى منتصف ليل السبت 13 ابريل 2024.