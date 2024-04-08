3 فئات ممنوعة من تناول الكشري أول أيام العيد.. تجنبوا آلام القولون وعسر الهضم

طبق الكشري هو الأكلة الرسمية لأول أيام عيد الفطر المبارك، إذ اعتاد الكثيرون على تناوله عقب صلاة العيد، وذلك ظنًا منهم أنه بعيدًا عن المأكولات الدسمة مثل الرنجة والفسيخ، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن هناك الكثير من النصائح لتناوله مع عدد من المحاذير التي يجب اتباعها حتى لا يسبب الكثير من المخاطر الصحية.

محاذير تناول الكشري

وجبة الكشري في العيد لا يفوتها الكبير والصغير، سواء عقب صلاة العيد على الريق أو خلال أيام العيد، وهو ما علق عليه الدكتور رامي رمزي، خلال حديثه لـ«الوطن»، محذرا من تناول وجبة الكشري على وجبة الإفطار في العيد خاصةً على الريق، لأنه يعرض الجهاز الهضمي إلى ضغط شديد، لاحتوائه على النشويات المعقدة فضلًا عن عن الثوم والبصل.

أضرار تناول الكشري على الريق

تناول الكشري على الريق يزيد من خطر إجهاد القولون والمعدة، مسببا العديد ن المشاكل وهي:

غازات البطن.

الانتفاخ الشديد.

آلام المعدة.

التلبك المعوي.

عسر الهضم.

آلام القولون.

الإمساك.

زيادة حرارة الجسم.

تناول الكشري مع الأكلات

يحتوي الكشري على مواد يصعب على المعدة همضها بسهولة، فممنوع تناوله مع العديد من الأكلات وهو ما حذر منه «رمزي»، إذ أكد أنه ممنوع تناوله مع الأرز باللبن لتلاقي السكريات مع النشويات، وكذلك مع كحك العيد، وهو ما يسبب انتفاخ البطن وتهيج القولون خاصةً بعد فترة صيام طويلة، وأيضًا تناوله مع نوع أخر من النشويات لا يعطي فائدة للجسم.

الكشري مع الرنجة

وتناول الكشري مع الرنجة يسبب الشعور بحرقان وحموضة، لكن لا يوجد مشكلة عند تناولهما مع السلطة مع عدم تسبيك الصلصة، والنظر حسب استجابة الجسم مع التناول بكمية قليلة، ومراعاة تناول الحساء أو الزبادي، حتى لا يؤدي تناولهما بعد الصيام على معدة فارغة إلى التهاب المعدة، حسب ما أوضح «رمزي».

نصائح عند تناول الكشري في العيد

إذا لزم الأمر يجب عند تناول الكشري في العيد، القيام بالتالي:

تناول السلطة بجانب الكشري حتى تسهل على المعدة والأمعاء الهضم.

الحرص على إضافة الليمون إلى الكشري، لاحتوائه على فيتامين سي، ويقلل من الشعور بحرقان المعدة.

التوازن بين العدس والمكرونة في طبق الكشري، كي لا يحدث التهاب في جدار المعدة.

الفئات الممنوعة من تناول الكشري

وأضاف أن هناك فئات ممنوعة من تناول الكشري في العيد أو بعده، وهم مريضي حساسية القمح والفول حتى لا يسبب تناول الكشري لهما مضاعفات سلبية على صحتهم لاحتوائه على الجلوتين المؤثر على الصحة، ومن يعانين من السمنة لاحتوائه على النشويات والدهون المعقدة.