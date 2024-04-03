وصفة الكشري على طريقة «القابضة للمياه»: اعمليه في حلة واحدة

تحت شعار «اطبخي ووفري وقت ومجهود».. نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حملة «كل نقطة بتفرق» لتوعية ربات البيوت بأهمية ترشيد استهلاك المياه، خاصة في شهر رمضان الكريم، وقدّمت لهن نصائح للطهي بأقل قدر من المياه.

«رمضان قرب يخلص، وعايزة تغيّري في نوع أكلاتك؟، جبنا لك طريقة كشري الحلة الواحدة».. بهذه الكلمات بدأت الشركة القابضة لمياه الشرب، منشورها عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، وأتبعته: «الطريقة دي ليكي، عشان نوفر عليكي تفكير ووقت ومجهود وكمان مواعين».

مكونات كشرى الحلة الواحدة

الشركة القابضة لمياه الشرب حددت مكونات كشري الحلة الواحدة، وهي «4 ملاعق كبيرة زيت، كوب شعرية، 2 كوب أرز، كوب وربع من العدس، كوب مكرونة، مكرونة إسباجيتي، ملح، وكمون».

طريقة عمل كشري الحلة الواحدة

وتسهيلا على ربات البيوت، أوضحت الشركة طريقة عمل الكشري، كما يلي.

- في وعاء صغير ضعي ملعقتين زيت وكوب من الشعرية وقلبيها حتى تتحول إلى اللون الذهبي.

- أضيفي كوبين من الأرز بعد غسله وتصفيته وقلبيهم جيدا مع الشعرية.

- ضعي كوب العدس بعد نقعه بساعتين وقلبي الخليط.

- أضيفي المكرونة الصغيرة والإسباجيتي ثم أضيفي المياه الساخنة لتغطية الخليط.

- أضيفي الملح والكمون وقلبيهم ثم اتركيهم على نار هادئة لمدة ربع ساعة.

طريقة عمل صلصة الكشري

- في وعاء آخر أضيفي الثوم المفروم إلى ملعقتين من الزيت وابدأي بالتقليب.

- ضعي كوب ونصف من عصير الطماطم، ثم أضيفي ملعقتين خل ونصف ملعقة ملح، وفلفل أسود وكمون، وربع ملعقة صغيرة من السكر، وكيس صلصة.

- اتركي المزيج يغلى على النار، حتى يصبح القوام سميكا.