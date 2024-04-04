طبق أول يوم العيد.. طريقة عمل الكشري في المنزل زي المحلات

خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، يقبل الكثيرون على تناول أطباق الكشري الجاهزة، كواحدة من أصناف الطعام الشهية التي يشتاق إليها بعد قضاء أيام الصيام في شهر رمضان المبارك.

ومع هذا الإقبال الكبير على تناول الكشري الجاهز، ترغب العديد من ربات البيوت في تحضيره داخل المنزل على وصفة المحلات في أول أيام عيد الفطر، وهو ما نستعرض خطواته في التقرير الآتي.

طريقة عمل الكشري زي المحلات

• المقادير:

- نصف كيلو من الأرز الأبيض.

- كوب من الشعرية.

- زيت.

- نصف كيلو بصل مقطع لشرائح.

- ربع كيلو عدس بجبة.

- ملح.

- فلفل أسود.

كمون.

- مكرونة إسباجيتي.

- ثوم مفروم.

- معجون صلصة طماطم.

كزبرة ناشفة.

- خل.

- زبدة.

- عصير ليمون.

- شطة حمراء.

- عصير طماطم.

خطوات عمل الكشري زي المحلات

- قومي بتحمير شرائح البصل في الزيت بكمية غزيرة حتى يتحول لونه للذهبي، ثم ارفعيه من الزيت، واتركيه في طبق دون وضعه في طبقات متراصة.

- فيما بعد ضعي ملعقتين من زيت القلي الخاص بالبصل في وعاء على النار، وضيفي إليه العدس بجبة بعد غسله وتصفيته جيدًا.

- شوحي العدس في الزيت وضيفي إليه الكمون وكوبين من الماء.

- يترك العدس لينضج نصف تسوية، وضعيه جانبًا.

- اسلقي المكرونة في ماء مغلي وضيفي إليه ملعقة ملح كبيرة، ومن ثم ضفي المكرونة وضعيها جانبًا.

- كرري خطوة وضع ملعقتين من زيت التحمير في مقلاة وحمري الشعرية وبعد وصولها للون الذهبي، ضيفيها إلى العدس ثم يضاف الأرز.

- تُقلب مكونات الكشري في الوعاء جيدًا، وتبليها بالملح والكمون والفلفل الأسود، ثم ضعي مقدار من الماء لتغطيتهم.

- ضعي ملعقة من زيت قلي البصل في وعاء وضيفي إليها المكرونة بعد سلقها، وقلبيها في الزيت حتى تصبح مفلفلة، ثم ترفع من على النار وتترك جانبًا.

- في الخطوة النهائية اتركي كافة مكونات الكشري على نار هادئة بعد أن يشرب الماء، وضيفي ملعقة من الزبدة، وغطي الوعاء واتركيه حتى تمام النضج.