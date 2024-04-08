أكلة أول يوم العيد.. أسهل وصفة لعمل الكشري على طريقة الشيف علاء الشربيني

الكشري واحده من أشهر الأكلات الشعبية، التي يعشقها الكثيرون، وطيلة شهر رمضان لم يتناولها أحد، بسبب غلق محال الكشري في تلك الفترة، لتصبح الأكلة الرسمية لأول أيام عيد الفطر، والتي يتطلب تحضيرها العديد من الأواني، إلا أن الشيف علاء الشربيني قدم طريقة سهلة لتحضيرها في حلة واحدة فقط.

يتطلب تحضير الكشري المصري بطريقته التقليدية المعتادة، العديد من المكونات البسيطة، والتي يمكن تناولها في التقرير التالي..

مقادير الكشري المصري في حلة واحدة

كوب من الأرز.

نصف كَوب من الشعرية.

1 كًوب من العدس بجبة.

1 كوب حمص مسلوق.

½ كيلو من المكرونة المقصوصة.

مكرونة اسباجتي.

مكعب خضار.

بصلة مفرومة.

ملح وفلفل وكمون.

شطة

زيت وزبدة.

½ 1 عصير الليمون.

6 فصوص من الثوم.

2 ملعقة كبيرة من صلصه الطماطم.

خل.

2 حبة من البصل شرائح.

طريقة تحضير كشري الحلة الواحدة

نبدأ بعمل صلصة الكشري بوضع وعاء علي النار به 2 فص ثوم مع ملعقة كبيره من الزيت ونتركه على النار حتى يصفر اللون ويذبل.

نضيف كوب ونصف عصير من الطماطم مع التقليب.

نترك صلصة الكشري على نار هادئة حتى الغليان ويتسبك الطماطم.

تتبل الصلصة بالملح والفلفل حسب الرغبة وكمون وشطة اختياري.

نقلب جيداٌ ونترك لمدة 5 دقائق.

نضيف ملعقة كبيرة من صلصه الطماطم وخل أبيض.

نتركها تهدأ ثم ترفع صلصة كشري من على النار.

لعمل التقلية الكشري في مقلاة عميقة على نار مرتفعة ضعي بها زيت غزير للقلي.

قطعي 2 حبة من البصل شرائح.

غطيه بالقليل من الدقيق لكي تحصلي علي بصل مقلي ومقرمش.

ضعي شرائح البصل في الزيت مع التقليب حتى يتغير لونه ويصبح بني ومقرمش.

نرفع البصل من الزيت ونتخلص من الزيت الزائد.

نضع شرائح بصل المقلية جانبا لكي نقدمها بجانب الكشري.

يمكن تحمير بعض من العيش في الزيت الغزير واتركيه حتي يأخذ لون ذهبي.

نحضر حلة كبيرة ونضع بها زيت وزبدة ثم نضيف الشعرية.

نقلب الشعرية جيدا حتي نحصل علي لون ثم نضع الأرز المغسول والمنقوع من الماء وقلبي جيدا.

نترك مكونات كشري قليلا ثم نضيف المكرونة المقصوصة مع التحريك المستمر.

قومي بإضافة بعد ذلك المكرونة الأسباجتي.

نضيف الماء المغلي على جميع مكونات الكشري مع مكعب المرقة الخضار ونحرك جيدا.

نضيف العدس بجبة علي جميع مكونات الكشري مع التحريك المستمر مع مكعب من الزبدة.

الخطوة الأخيرة ضيفي الحمص المسلوق علي الكشري.