الفنان عابد عناني: «جودر» من أكثر الأعمال المرهقة.. وأتمنى تقديم أعمالا تاريخية

عبر الفنان عابد عناني عن سعادته بالمشاركة في مسلسل جودر، بطولة الفنان ياسر جلال، الذي انطلق في النصف الثاني من رمضان، ويندرج تحت قصص ألف ليلة وليلة.

وكشف عابد عن الصعوبات التي واجهها في أثناء تصويره، كما كشف عن ردود الأفعال التي تلقاها على هذا العمل، وتمنى أن يقدم العديد من الأدوار التاريخية خلال السنوات المُقبلة.

الصعوبات التي واجهها في أثناء التصوير

وذكر الفنان عابد عناني في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن بعض الصعوبات التي واجهها في تصوير مسلسل جودر، قائلا: «أخذ هذا العمل كثيرا من الوقت في العمل على المكياج والملابس، إذ أنني أذهب إلى مكان التصوير قبل التصوير بساعتين، حتى أتجهز من مكياج وشعر، وتفاصيل أخرى كثيرة، كما أن التحضير لكل مشهد وطبيعته يأخذ وقتا كبيرا».

وعن أكثر الأعمال المجهدة الذي قدمها هذا العام، قال: «يعتبر مسلسل جودر من أكثر الأعمال المرهقة من حيث فكرة التحضير لكل مشهد بتفاصيله الكثيرة، سواءً كانت على مستوى الملابس أو المكياج أو الديكورات والجرافيكس، حيث يظهر به حيوانات خرافية ونار باستخدام الجرافيكس».

ردود الأفعال التي تلقاها على مسلسل جودر

وتحدث عن ردود الأفعال التي تلقاها، قائلا: «منبهر بردود الأفعال التي تلقاها هذا العمل، بالأخص أنه يُعرض في النصف الثاني من رمضان، وفي ذلك الوقت يكون الجمهور حدد الأعمال التي يشاهدها، ولكن مع عرض أول حلقة كانت ردود الأفعال حولة مذهلة بنسبة 99%».

أما عن تقديمه للأدوار التاريخية مرة أخرى، قال: «أحب أن أخوض هذه التجربة مرة أخرى، وأنا سعيد جدا بفكرة الأعمال التاريخية التي تحمل الكثير من المتعة، وأتمنى أن تظل حكايات ألف ليلة وليلة مستمرة كل عام، وأكون جزءًا منها».