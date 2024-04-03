عابد عناني: كنت أرغب في تقديم أعمال تاريخية مثل جودر والحشاشين

أعرب الفنان عابد عناني عن سعادته بالمشاركة بأكثر من عمل درامي في السباق الرمضاني لهذا العام 2024، حيث إنه يخوض تجارب جديدة ومختلفة منها مسلسل جودر والحشاشين الذي يقدم من خلاله شخصية تاريخية ومسلسل محارب إلى جانب الفنان حسن الرداد.

وقال الفنان عابد عناني في تصريحات لـ «الوطن» عن اختلاف الشخصيات التي يقدمها خلال الأعمال الرمضانية «يعتبر تقديمي لأكثر من شخصية هذا العام بمثابة تحدٍ لي لذلك أعشق مهنة التمثيل».

وتحدث عن كواليس قبولة للأدوار قائلا إنه «مسلسل الحشاشين وجودر تعد من الأعمال التي كنت أرغب في تقديمها منذ عدة أعوام لأنها أعمال تاريخية تناقش زمناً مختلفا، كما أن بهم عناصر مثيرة من التمثيل والإخراج والديكور والأزياء».

لم أتردد في قبول شخصية الأمير نزار

وأشار إلى رأيه في مسلسل الحشاشين «سعيد جداً بمسلسل الحشاشين، وعندما رشحني بيتر ميمي كضيف شرف في أول 3 حلقات من المسلسل في دور الأمير نذار لم أتردد على الإطلاق خصوصاً لأنني قدمت معه العديد من الأعمال الناجحة من قبل، كما أنني سعيد بذكائه وأسلوبه في تناول الموضوعات المطروحة».

يعتبر مسلسل جودر هو درة التاج

وانتقل في حديثه إلى مسلسل جودر «مسلسل جودر هو درة التاج، كما أنني من جمهور قصص ألف ليلة وليلة منذ طفولتي وسعدت كثيراً بإعادة تقديم هذه القصص من جديد، وعند ترشيحي إلى دور أشمع قرأت السيناريو وسعدت به كثيراً، ومع عرض أول 5 حلقات من المسلسل بدأ الجمهور يلاحظ اللغة التي تمت كتابة القصة بها ووضوح الشخصيات، كما ان القصة التقليدية لشهرزاد وشهريار مكتوبة بطريقة لطيفة على يد الكاتب الكبير أنور عبدالمغيث، وظهر اهتمام المخرج إسلام خيري بجميع التفاصيل إلى جانب الديكور والملابس والتصوير».

سعيد باستقبال الجمهور لمحارب

وقال عن مسلسل محارب إن قبوله للدور كان بسبب زميل الدراسة حسن الرداد الذي أحبه كثيراً، والمخرجة شيرين عادل التي قدمت معها أعمالاً عدة فضلا عنه أنه من جمهورها حيث تهتم كثيراً بالقصة والشخصيات وطريقة السرد.