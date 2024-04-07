عابد عناني: تحمست لمسلسل الحشاشين ونجاحه كان متوقعا

قال الفنان عابد عناني، إنّ مسلسل الحشاشين من الأعمال المهمة التي مرت على الدراما المصرية، ومن الأعمال التي كان ينتظرها الجمهور ولاقت نجاحا كبيرا، فضلا عن حالة من التشويق والإثارة لمعرفة الأحداث التالية ومعرفة مصير «حسن الصباح».

وأضاف عابد عناني لـ«الوطن»، أنّه كان متحمسا للمسلسل، وتوقع النجاح الكبير، ما يؤكد أنّ الجمهور ينتظر مثل هذا النوع من الأعمال.

وأعرب عابد عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها، قائلا: «سعيد بردود الفعل التي تلقيتها، فجميع أعمالي وجدت صدى رائعا من الجمهور، ومنها الحشاشين الذي أثار الجدل».

أبطال مسلسل الحشاشين

وشارك في مسلسل الحشاشين مجموعة من الفنانين، منهم كريم عبدالعزيز وفتحي عبدالوهاب وميرنا نور الدين وأحمد عيد وإسلام جمال ونيقولا معوض وتأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.